Мацуев высказался о решении возобновить чемпионат России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Народный артист России, пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев высказал свое мнение о решении РФС возобновить чемпионат России по футболу.

Как передает слова артиста ТАСС, футбол поможет россиянам отвлечься от ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, Мацуев выразил уверенность в большом количестве телезрителей на предстоящих матчах.

"Все безумно соскучились. <...> Мы увидим захватывающую концовку сезона", – заявил Мацуев.

По мнению артиста, все участники матчей будут весьма серьезно относиться к требованиям общей безопасности.

"Дай бог, чтобы все было хорошо в плане гигиены, здоровья и как можно скорее мы забыли название этого вируса, которое всем безумно надоело", – пожелал Мацуев.

По решению РФС, все встречи возобновляемого чемпионата будут проходить без зрителей. Для игроков это станет эмоциональной потерей, считает Мацуев.

"Тем не менее, футболисты будут понимать, что их в одночасье смотрит огромное количество человек", – добавил Мацуев.

Ранее розыгрыш чемпионата России по футболу нынешнего сезона было решено возобновить с 21 июня. Соответствующее постановление было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).