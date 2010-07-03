МГУ не хочет отчислять привлеченных к уголовной ответственности студентов

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МГУ имени Ломоносова направил в Минобрнауки РФ новую редакцию проекта по изменениям в устав вуза. Оттуда убрали поправку о возможности отчисления студента из-за уголовной ответственности, сообщает ТАСС.

Проект постановления правительства по поправкам в устав разработали в Минобрнауки. Позднее там уточнили, что изменения включаются по инициативе вуза.

После публикации документа университет дополнительно изучил его и направил новую редакцию. Пункт исключили оттуда, поскольку он дублирует нормы действующего законодательства страны.

В Минобрнауки отмечали, что аналогичные основания отчисления есть в уставе Санкт-Петербургского государственного университета.

Сейчас обучающиеся в МГУ не отчисляются из вуза за фигурирование в уголовных делах. В уставе нет прямых оснований для отчисления и в случае признания вины.