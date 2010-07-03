Москва поддержит участие дизайнеров в парижской Неделе моды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На предстоящей Неделе моды в Париже правительство столицы впервые представит шоу-кейс с участием московских дизайнеров. Дизайнеры представят коллекции сезона весна-лето 2020 года, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Парижская Неделя моды – отличная возможность для московских дизайнеров заявить о себе. Город поддержит их и просубсидирует 100 процентов затрат на участие, поможет с логистикой и оснащением выставочного стенда", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра отметила, что с 20 мая по 17 июня будут принимать заявки на участие. Результаты объявят 1 июля. Заявки нужно направлять в Московский экспортный центр.

Как отмечается, на парижской Неделе моды столичные дизайнеры смогут наладить связи, а также заключить контракты.

Одно из важнейших событий в индустрии моды пройдет с 23 сентября по 1 октября 2019 года.

В начале апреля в столице прошла Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В очередном сезоне приняли участие 169 новых и 48 постоянных дизайнеров. В ряде показов участвовали модели старшего возраста в знак поддержки программы "Московское долголетие".

В последний день модной недели гости увидели работы 11 дизайнеров из России, Эстонии и Перу, а также посетили четыре лекции и мастер-класса на площадке POP-UP SHOP.