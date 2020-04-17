В Лихтенштейне не исключили второй волны COVID-19

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Власти Лихтенштейна предположили, что в мире может произойти вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

В стране не исключили, что повторная вспышка инфекции может произойти в том случае, если ограничения на массовые мероприятия снимут слишком рано.

"Вторая волна может прийти по каким угодно причинам. Или она может не прийти вовсе. Это может произойти, если мы слишком быстро снимем меры ограничений, если позволим проведение мероприятий в то время, как вирус все еще широко распространен", – заявил министр социальных дел княжества Мауро Педраццини.

При этом он уточнил, что пока еще информации о вирусе недостаточно для того, чтобы делать точные прогнозы.

Ранее вторую волну коронавируса предрекли в Китае. По прогнозам заведующего инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань" Чжана Вэньхуна, еще одна вспышка заболевания коронавирусом возможна в ноябре.