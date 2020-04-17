Оставленную родными в больнице 96-летнюю женщину отправят в пансионат ветеранов труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

96-летняя пенсионерка, которую родственники не хотят забирать из московской больницы, сможет поехать в пансионат ветеранов труда после выписки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент труда и соцзащиты населения.

Ранее стало известно, что родные пациентки не захотели забрать ее из больницы, где она проходила лечение в отделении нейрохирургии. Родственники объяснили это боязнью заразиться коронавирусом.

В связи с перепрофилированием ГКБ № 13 женщину пока перевезли в ГКБ имени Юдина. Как только ее выпишут, пенсионерка сможет поехать в пансионат ветеранов труда, куда ей ранее оформили путевку. Специальная комиссия департамента признала ее нуждающейся в постороннем уходе, помощи и опеке.

Из-за непростой эпидемиологической ситуации во всех стационарных учреждениях соцзащиты временно ограничили прием новых проживающих. Однако для бабушки сделают исключение.

Для безопасности остальных подопечных в течение 14 дней после приезда в центр она будет находиться в режиме самоизоляции.