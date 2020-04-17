Совместно проживающие пары рассказали о своем опыте пребывания на самоизоляции

Как живут пары, которым пришлось съехаться из-за самоизоляции

Режим самоизоляции стал проверкой на прочность для многих пар, которые живут вместе. Постоянное пребывание друг с другом в одном доме может привести к конфликтам.

Телеканал Москва 24 продемонстрировал примеры пар, в которых самоизоляция не только не привела к постоянным ссорам, но даже укрепила отношения.

Пандемия коронавируса застала москвичей Романа и Яну на стадии начала отношений. Когда в Москве ввели режим самоизоляции для всех столичных жителей, они встречались лишь несколько месяцев. В связи с этим им пришлось съехаться и познать на себе тяготы совместного быта.

Впрочем пара сумела разделить время так, чтобы не конфликтовать друг с другом. Пара рассказала, что парень работает днем, а девушка – ночью. Днем же Яна работает над дипломом.

"Ну это удобно на самом деле, мне кажется, это хорошо, потому что в итоге мы вместе находились где-то два часа в сутки", – поделилась Яна.

Не помешал режим самоизоляции и русской паре в Нанкине. Полина Ермакова живет в однокомнатной квартире с молодым человеком с февраля. Однако, по ее словам, они постепенно пришли к согласию в условиях совместного быта.

"Он человек мягкий, не особенно давил на меня со всеми этими уборками и стирками. Мы просто временно, шаг за шагом пришли к разделению обязанностей по дому", – рассказала Полина.

Звезды киноиндустрии также отлично проводят время на самоизоляции. Своими эмоциями от совместного проживания с мужем поделилась актриса Кейли Куоко, исполнившая роль Пенни в сериале "Теория большого взрыва".

"Мы поженились полтора года назад, а вместе уже четыре года. И сейчас этот карантин, по сути, вынудил нас съехаться. И знаете – это здорово. Пока что это пошло только на пользу нашим отношениям", – сказала Куоко.

А вот актер Брюс Уиллис чаще проводит время со своей бывшей женой Деми Мур. Судя по социальным сетям, они сейчас счастливы вместе. Загадкой остается лишь то, как относится к этому нынешняя супруга актера Эмма Хеминг.

Психологи в качестве важных элементов совместной самоизоляции называют взаимное доверие, внутреннюю гибкость и умение ценить личное пространство друг друга. Обладая этими способностями, по мнению психологов, совместный карантин пройдет спокойно и даже интересно.

Ранее журналист и мама четырех детей Анна Кудрявская-Панина рассказала о том, как пережить самоизоляцию в кругу семьи. Она призвала планировать все элементы жизни и быта, меньше прокрастинировать и дать детям больше свободы.