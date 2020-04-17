Совместно проживающие пары рассказали о своем опыте пребывания на самоизоляции

Как живут пары, которым пришлось съехаться из-за самоизоляции
Режим самоизоляции стал проверкой на прочность для многих пар, которые живут вместе. Постоянное пребывание друг с другом в одном доме может привести к конфликтам.
Телеканал Москва 24 продемонстрировал примеры пар, в которых самоизоляция не только не привела к постоянным ссорам, но даже укрепила отношения.
Пандемия коронавируса застала москвичей Романа и Яну на стадии начала отношений. Когда в Москве ввели режим самоизоляции для всех столичных жителей, они встречались лишь несколько месяцев. В связи с этим им пришлось съехаться и познать на себе тяготы совместного быта.
Впрочем пара сумела разделить время так, чтобы не конфликтовать друг с другом. Пара рассказала, что парень работает днем, а девушка – ночью. Днем же Яна работает над дипломом.
"Ну это удобно на самом деле, мне кажется, это хорошо, потому что в итоге мы вместе находились где-то два часа в сутки", – поделилась Яна.
Не помешал режим самоизоляции и русской паре в Нанкине. Полина Ермакова живет в однокомнатной квартире с молодым человеком с февраля. Однако, по ее словам, они постепенно пришли к согласию в условиях совместного быта.
"Он человек мягкий, не особенно давил на меня со всеми этими уборками и стирками. Мы просто временно, шаг за шагом пришли к разделению обязанностей по дому", – рассказала Полина.
Звезды киноиндустрии также отлично проводят время на самоизоляции. Своими эмоциями от совместного проживания с мужем поделилась актриса Кейли Куоко, исполнившая роль Пенни в сериале "Теория большого взрыва".
"Мы поженились полтора года назад, а вместе уже четыре года. И сейчас этот карантин, по сути, вынудил нас съехаться. И знаете – это здорово. Пока что это пошло только на пользу нашим отношениям", – сказала Куоко.
А вот актер Брюс Уиллис чаще проводит время со своей бывшей женой Деми Мур. Судя по социальным сетям, они сейчас счастливы вместе. Загадкой остается лишь то, как относится к этому нынешняя супруга актера Эмма Хеминг.
Психологи в качестве важных элементов совместной самоизоляции называют взаимное доверие, внутреннюю гибкость и умение ценить личное пространство друг друга. Обладая этими способностями, по мнению психологов, совместный карантин пройдет спокойно и даже интересно.
Ранее журналист и мама четырех детей Анна Кудрявская-Панина рассказала о том, как пережить самоизоляцию в кругу семьи. Она призвала планировать все элементы жизни и быта, меньше прокрастинировать и дать детям больше свободы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: