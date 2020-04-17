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Общество

07:24

Роспотребнадзор провел онлайн-консультации по COVID-19 для стран-партнеров

общество медицина

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Роспотребнадзор провел онлайн-консультации для ряда стран-партнеров по борьбе с новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Роспотребнадзор в режиме видеоконференции провел консультации по вопросам, связанным с предупреждением и борьбой с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, для профильных специалистов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан", – заявили в пресс-службе ведомства.

На мероприятии побывало порядка 40 сотрудников медучреждений и вирусологических лабораторий. Они обсуждали порядок организации эпидемиологического надзора, тестирование и применение механизмов отслеживания контактных лиц.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали способ приблизить окончание ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Специалисты заявили, что необходимо соблюдать самоизоляцию, избегать социальных контактов и использовать индивидуальные средства защиты.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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