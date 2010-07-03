Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин

Корреспондент Первого канала Илья Костин скончался на 40-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя союза журналистов Северной Осетии Тимура Кусова.
Он уточнил, что причиной смерти стала онкология. Первый канал подтвердил информацию о смерти журналиста.
"Радовался жизни и не замкнулся в себе, когда его настигла тяжелая болезнь. Та, на борьбу с которой уходят все силы, но часто бывает, что она все равно сильнее", – говорится в заявлении пресс-службы телеканала.
Илья Костин работал на Первом канале с июня 2003 года. Освещал в том числе военные конфликты в Чечне, Ираке, теракт на Дубровке и взрыв в московском метро 6 февраля 2004 года.
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