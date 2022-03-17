Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В четверг в столичном регионе сохранится солнечная и сухая, но еще достаточно прохладная погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит +1...-1 градус, в Подмосковье – +2...-3 градуса. Ветер подует северо-восточного направления с порывами до 8 метров в секунду.

"Атмосферное давление высокое, содержание кислорода в приземном слое воздуха выше нормы", – говорится в сообщении.

В предстоящие выходные, 19 и 20 марта, в столице будет до 9 градусов тепла. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, уже в пятницу, 18 марта, ожидается +3...+5 градусов. Метеоролог добавил, что потепление ожидается и в начале следующей недели, кроме того, будет малооблачно.