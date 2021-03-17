Госдума поддержала проект об ответственности спасателей при оправданном риске

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий освобождение спасателей от ответственности за причинение вреда здоровью в тех случаях, когда риск является оправданным.

Данный проект был разработан с целью повышения защищенности спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), а также руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных работ.

Помимо этого, законопроект снимает ответственность за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых и других спасателей или чью-либо гибель в случае выполненных необходимых действий при крайней необходимости.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для гражданских служащих.