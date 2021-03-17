Госдума поддержала проект об ответственности спасателей при оправданном риске

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий освобождение спасателей от ответственности за причинение вреда здоровью в тех случаях, когда риск является оправданным.
Данный проект был разработан с целью повышения защищенности спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), а также руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных работ.
Помимо этого, законопроект снимает ответственность за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых и других спасателей или чью-либо гибель в случае выполненных необходимых действий при крайней необходимости.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для гражданских служащих.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: