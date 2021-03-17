Медики выяснили, что боль в лопатке может быть симптомом смертельной болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Такой симптом, как боль в районе правой лопатки, может предупреждать о раке печени. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на исследование британских медиков.

Объясняется этот симптом тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, которые сигнализируют, что боль идет от лопатки. При этом в реальности неприятное ощущение концентрируется в печени.

Боль, по информации специалистов, может появляться в правом плече. Еще у людей в некоторых ситуациях могут быть боли по всей спине. Ко всему прочему, предупреждением о раке печени будут желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, отек живота.

Гепатоцеллюлярная карцинома является наиболее распространенной первичной злокачественной опухолью печени. Основными причинами гепатоцеллюлярной карциномы могут быть хронические вирусные гепатит B и гепатит C, цирроз печени, регулярное употребление в пищу гепатоканцерогенов.

При любых проявлениях и симптомах эксперты рекомендуют обращаться за медицинской помощью.

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