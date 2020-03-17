Мишустин сообщил, что у Москвы есть хороший опыт борьбы с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у Москвы есть хороший опыт в борьбе с коронавирусом. По его словам, данную практику учтут при развертывании этой работы по всей стране, передает РИА Новости.
16 марта Мишустин утвердил Сергея Собянина первым заместителем председателям Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Как отметил премьер, в понедельник состоялось первое заседание совета, чья главная задача – это мониторинг ситуации вокруг инфекции, а также разработка решений для обеспечения безопасности людей.
Кроме того, поставлена задача помогать организациям, оказавшимся в сложной ситуации на фоне COVID-19.
Почти 14 тысяч человек в мире заразилось коронавирусом за сутки. Количество случаев инфицирования в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, более 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.
В Москве действует режим повышенной готовности. 16 марта в российской столице усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В результате в городе запрещается проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
Кроме того, на каникулы ушли участники проекта "Московское долголетие". С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать московские школы и учреждения дополнительного образования. Аналогичное положение ввели и в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса может продлиться два года.
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