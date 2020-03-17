Мишустин рассказал о бесплатном приложении для консультации с врачом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о приложении, через которое можно будет получить консультацию врача, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что функция будет предоставляться для всех граждан на бесплатной основе. Оплату консультации возьмет на себя Сбербанк.

"Договорились со Сбербанком, что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, которое позволит, в том числе пожилым людям в первую очередь, бесплатно воспользоваться консультацией врача. Причем Сбербанк оплатит эти консультации, и доктора будут общаться, говорить. Это терапевты, профессионалы, которые будут доступны", – рассказал Мишустин.

Об этом премьер-министр рассказал в ходе посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Его также посетили президент России Владимир Путин и Сергей Собянин.

Мэр столицы рассказал о работе центра. Он подчеркнул, что учреждение создали на основе Московского информационного центра, в связи с чем работа проводится на базе опыта, который был накоплен до этого.

Главной целью работы учреждения считается обеспечение координации федеральных и региональных органов в связи с угрозой распространения коронавируса. Для этого сотрудниками центра проводится сбор и анализ данных по развитию ситуации с COVID-19 в мире.

Кроме того, в учреждении работают над противодействием появлению фейковых сообщений. К 16 марта уже собрали 55 оповещений, в которых содержались ложные сведения о коронавирусе.

В настоящий момент в России обнаружили 93 случая заражения COVID-19. Пять человек уже выздоровели и выписаны из больниц. Всего коронавирус затронул более 183 тысяч человек из 158 стран.