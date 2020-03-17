Закон о врачебной тайне наркозависимых осужденных прошел второе чтение в Госдуме

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Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект, согласно которому контролирующие органы смогут получать информацию о прохождении лечения и реабилитации наркозависимого осужденного без его согласия, сообщает Агентство "Москва".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас, чтобы проконтролировать лечение осужденного от наркомании или его социальную реабилитацию, уголовно-исполнительные инспекции в медицинских организациях должны получать согласие пациента.

В декабре стало известно, что в Госдуме готовят поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за наркотические преступления для иностранцев. Предлагается ввести норму, по которой их после отбытия наказания будут депортировать с последующим пожизненным запретом на въезд в Россию.

Также сообщалось о планах установить уголовную ответственность за употребление наркотиков. Единственным вариантом освобождения от уголовной ответственности может быть только принудительное лечение.