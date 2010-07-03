Внучку лидера группы "Кар-Мэн" могут отправить в приют

Внучку Сергея Лемоха – лидера группы "Кар-Мэн" – могут забрать в детский дом. Этого опасается 80-летняя прабабушка, с которой ребенок живет на окраине города Клин. В их доме электричество и воду регулярно отключают за неуплату, денег не хватает даже на еду, сообщает телеканал Москва 24.

Пожилая женщина рассказала, что ребенок оказался у нее после того, как заботиться о ней стало некому. Мать девочки – то есть дочь известного музыканта – лечится от алкоголизма.

Отец ушел из семьи сразу после рождения дочери. "Он приезжает, навещает. Всегда денег у него прошу, а у него никогда нет. Раза два давал по тысяче", – рассказала Талина Кононова, прабабушка ребенка.

Проблемы с алкоголем у матери – Людмилы Лемох – начались сразу после рождения дочери. Сейчас она седьмой месяц находится в больнице под наблюдением врачей и психологов, помощи от звездного отца не ждет.

"То, что есть у меня отец – это понятно. Что-либо просить я не люблю. Он и раньше особо не помогал. А что-то клянчить – это не мое", – рассказала женщина. По ее словам, дедушка внучку ни разу не видел, инициативу знакомства не проявляет.

Сергей Лемох называть Людмилу дочерью отказывается: заявил, что готов помочь внучке только в том случае, если ее мать лишат родительских прав. Прабабушка, отчаявшись, была готова пойти даже на эти условия, приходила за помощью в органы опеки.

Талина Кононова оставила попытки связаться с сыном, на его помощь уже не надеется. Постоянно повторяет, что жить ей осталось немного, опасается, что ребенка могут забрать в детский дом. По ее словам, спасти девочку может только ее мать, если та пройдет до конца лечение и больше не вернется к алкоголю.

Тем временем шестилетняя девочка, не смотря на такие взрослые проблемы, продолжает играть и мечтать: в будущем, как и дедушка, хочет попасть на сцену.