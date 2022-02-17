Комитет Госдумы рассмотрит запрет на упоминание в СМИ национальности преступников

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Законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника в СМИ, будет рассмотрен думским комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи в апреле, заявил его зампред Евгений Попов ТАСС.

"Никаких задержек нет. Мы планируем в апреле примерно приступить к этим законопроектам", – сказал Попов.

Он пояснил, что в комитете изначально планировали провести обсуждение данного законопроекта в апреле. По его словам, в нем примут участие журналисты, представители Союза журналистов России и Чеченской Республики.

Законопроект о запрете упоминания национальности преступника в СМИ внесли в Госдуму парламентарии из Чечни. Как заявили авторы инициативы, установление подобного запрета необходимо для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ.

