Забытое в магазине США кольцо нашлось спустя 47 лет в финском лесу

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Американке вернули кольцо, которое она потеряла в туалете в одном из магазинов Портленда. Украшение в 1973 году ей подарил на тот момент будущий супруг.

Спустя 47 лет кольцо удалось не только найти, но и вернуть хозяйке. Его обнаружили при помощи металлоискателя в лесопарке города Каарина в Финляндии, сообщает News.ru.

Установить хозяйку удалось благодаря гравировке на украшении. Нашедший кольцо мужчина отправил его в США законной владелице, которая не смогла объяснить, как оно могло попасть в Европу.

Ранее француз получил 163 миллиона евро по потерянному лотерейному билету. Мужчина потерял этот билет на улице, а позднее его подобрала женщина. Сразу после обнаружения пропажи владелец выигрышного билета обратился к национальному оператору лотерей с доказательствами того, что именно он имеет права на деньги. Позднее спор разрешился в его пользу.