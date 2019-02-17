ЦОДД призвал москвичей не парковаться возле деревьев и билбордов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичным водителям не следует оставлять машины у деревьев и рекламных конструкций из-за снега и сильного ветра, сообщает Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) в Twitter.

По прогнозам синоптиков, к вечеру воскресенья ожидается ухудшение погоды. В столичный регион придут похолодание, гололедица и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, к вечеру воскресенья ожидается серьезное ухудшение погоды: похолодание, гололедица и сильный ветер с порывами до 22 м/с. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили у рекламных щитов и деревьев! #АМПП #Моспаркинг #погода — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 17 февраля 2019 г.

Ранее синоптики из-за ветра продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 18 февраля. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.

Ранее столичный главк МЧС предупреждал жителей и гостей столицы о сильном ветре и гололедице в воскресенье с сохранением ночью и утром в понедельник. В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Энергетики МОЭСК продолжают работать в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в столице. В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники.

Воскресенье, 17 февраля, в Москве стало самым теплым днем с начала зимнего сезона. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала к 13:00 +5 градусов.