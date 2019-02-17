ЦОДД призвал москвичей не парковаться возле деревьев и билбордов

Столичным водителям не следует оставлять машины у деревьев и рекламных конструкций из-за снега и сильного ветра, сообщает Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) в Twitter.
По прогнозам синоптиков, к вечеру воскресенья ожидается ухудшение погоды. В столичный регион придут похолодание, гололедица и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, к вечеру воскресенья ожидается серьезное ухудшение погоды: похолодание, гололедица и сильный ветер с порывами до 22 м/с. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили у рекламных щитов и деревьев! #АМПП#Моспаркинг#погода
Ранее синоптики из-за ветра продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 18 февраля. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.
Ранее столичный главк МЧС предупреждал жителей и гостей столицы о сильном ветре и гололедице в воскресенье с сохранением ночью и утром в понедельник. В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Энергетики МОЭСК продолжают работать в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в столице. В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники.
Воскресенье, 17 февраля, в Москве стало самым теплым днем с начала зимнего сезона. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала к 13:00 +5 градусов.
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