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19:05

ЦОДД призвал москвичей не парковаться возле деревьев и билбордов

общество погода

19:05

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичным водителям не следует оставлять машины у деревьев и рекламных конструкций из-за снега и сильного ветра, сообщает Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) в Twitter.

По прогнозам синоптиков, к вечеру воскресенья ожидается ухудшение погоды. В столичный регион придут похолодание, гололедица и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Ранее синоптики из-за ветра продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 18 февраля. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.

Ранее столичный главк МЧС предупреждал жителей и гостей столицы о сильном ветре и гололедице в воскресенье с сохранением ночью и утром в понедельник. В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Энергетики МОЭСК продолжают работать в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в столице. В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники.

Воскресенье, 17 февраля, в Москве стало самым теплым днем с начала зимнего сезона. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала к 13:00 +5 градусов.

общество погода

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