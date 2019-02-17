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08:54

Американский Forbes назвал лимоны показателем богатства у россиян

общество

08:54

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Фото: ТАСС/Ведомости/Stoulov Max

Лимоны в России являются показателем богатства, пишет автор Лиззи Сакс в американском журнале Forbes.

"Что у вас ассоциируется с лимонами? Свежесть? Летние дни? Прибрежный климат? Ну а в России и Юго-Восточной Азии их, судя по всему, используют, чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление", – говорится в статье.

К такому выводу автор пришла после беседы с представителем компании Limoneria, занимающейся выращиванием цитрусовых, Гарольдом Эдвардсом. По его словам, русские едят намного больше лимонов, чем в других странах мира. Эдвардс отметил, что это происходит не потому что они пьют много водки и используют лимон в качестве закуски, а потому что "богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни", так как это является показателем того, что они могут себе это позволить. Ведь, по словам Эдвардса, лимоны в России не растут.

Ранее сообщалось, что самыми известными блюдами, с которыми ассоциируется у иностранцев русская кухня, стали борщ, водка и черная икра. В ТОП-10 самых известных русских блюд также попали пельмени, блины с красной икрой, оливье, квас, гречневая каша, уха и пирожки.

В Ассоциации культурно-гастрономического туризма отметили, что российская кухня намного разнообразнее и интереснее, чем считают за рубежом. Иностранным гурманам наша страна может предложить такие блюда, как калининградские клопсы, башкирский бешбармак и кубанские штрули. Поэтому специалисты намерены исправить эту ситуацию и активно развивать гастрономический туризм, который считается одним из самых модных в мировой индустрии.

В декабре 2018 года ассоциация учредила неформальную должность гастрономического посла. Задачей послов станет продвижение в мире лучших традиций русской кухни.

общество

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