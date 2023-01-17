В Совфеде отметили важность создания условий для возвращения уехавших из РФ граждан

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак призвал создать необходимые условия для скорейшего возвращения россиян, которые уехали из России.

"Наша задача – максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких", – приводит ТАСС его слова.

Турчак уточнил, что позволивших себе "публичные выпады" в отношении государства и Вооруженных сил РФ это не касается.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников уточнил, что уехавшие из России могут спокойно вернуться домой, поскольку остаются гражданами страны. При этом депутат считает, что такие люди рискуют столкнуться с общественным порицанием.

До этого глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине.

При этом, считает он, рестрикции должны прежде всего касаться предпринимателей, которые получили свои активы в результате приватизации.



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