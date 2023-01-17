Клишас исключил возможность смертной казни в регионах РФ с военным положением

Фото: Минобороны РФ

Мораторий на смертную казнь в России должен соблюдаться, в том числе в регионах, где установлено военное положение. Об этом сообщил глава комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертную казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают", – цитирует его ТАСС.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что смертную казнь можно было бы применять в особых случаях. В качестве примера он привел трагедию, когда вооруженные люди ворвались в дом и убили целую семью, включая маленьких детей.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, сообщил, что вопрос возвращения наказания можно рассматривать в военное время или при возникновении опасности высокого уровня тягчайших преступлений. При этом сейчас обсуждений темы не ведется, уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле не обсуждается снятие моратория на смертную казнь.



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