Колледжи в России переформатируют под нужды регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские колледжи могут переформатировать и разделить на несколько видов в зависимости от потребностей конкретного региона уже со следующего года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Согласно концепции ведомства, на основе колледжей создадут многофункциональные учреждения среднего профессионального образования. Такие образовательные организации будут представлены в трех моделях: комплексной, распределительной и ресурсно-отраслевой.

Комплексная модель будет охватывать профессии, которые востребованы в конкретном регионе. Распределительная модель будет привлекать частные организации и компании по необходимому направлению для региона. Ресурсно-отраслевая модель обеспечит подготовку кадров для крупных работодателей и предприятий.

Накануне в министерстве образования и науки разработали методику, благодаря которой большая часть бюджетных мест будет распределяться в региональные вузы.

Ранее Владимир Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах. По словам российского лидера, число выпускников школ в ближайшие годы будет увеличиваться, поэтому нужно сохранить доступность бесплатного высшего образования.

