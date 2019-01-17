Скоро весна: синоптики рассказали о погоде в феврале и марте

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в феврале и марте 2019 года.
Февраль в столице и Подмосковье будет "зимним", сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в последний месяц зимы средняя температура будет колебаться в пределах от -12 до -15 градусов. Март также не побалует москвичей ранним теплом, предупредил Вильфанд.
Как считают в Гидрометцентре, в целом в Центральном федеральном округе мартовские температуры будут около нормы или чуть выше. При этом в некоторых российских регионах, в частности, в Северо-Западном, на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, март 2019 года будет теплее прошлогоднего. Исключением может стать Чукотка, уточнили синоптики.
Мартовские температуры на Камчатке, в Якутии, в Приморском крае также ожидаются в пределах нормы, пишет "Российская газета". Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что на юге страны – в Краснодарском и Ставропольском краях – будет теплее, чем в прошлом году.
На пресс-конференции Вильфанд также рассказал, сколько опасных погодных явлений наблюдалось в России в 2018 году. По его словам, за прошедший год было отмечено в общей сложности 1 тысяча 40 опасных метеоявлений, включая пожары, штормовой ветер и сильные осадки. Большинство из них пришлось на период с мая по сентябрь, добавил эксперт.
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