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15:00

Перевыполнили план: сугробы на Европейской части России в два раза выше нормы

общество погода

15:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На Европейской части России высота снежного покрова вдвое превышает норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"И это хорошо, потому что почва будет насыщена влагой. С другой стороны это создает предпосылки для заметного половодья, но о прогнозах весеннего половодья можно будет точно сказать в феврале 2019 года", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".

По его словам, также насыщению влагой способствует небольшая глубина промерзания почвы.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года высота сугробов в городах Московской области едва не побила рекорд тридцатилетней давности, не добрав всего четыре сантиметра. Синоптики напомнили, что уже в ноябре в столичном регионе появился снежный покров, а с приходом декабря высота сугробов в Москве составляла четыре сантиметра.

общество погода

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