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13:52

Более тысячи опасных погодных явлений наблюдалось в России в 2018 году

общество погода

13:52

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В 2018 году в России наблюдалось более тысячи опасных метеоявлений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, за прошедший год было отмечено в общей сложности 1 тысяча 40 опасных явлений. Они были связаны с метеорологическим фактором, с пожарной опасностью, порывистым ветром и очень сильными осадками, пояснил Вильфанд. "Из них 465 выделяются как явления, которые нанесли экономический и социальный ущерб", – цитирует научного руководителя Гидрометцентра Агентство "Москва". Эксперт также уточнил, что больше всего опасных погодных явлений произошло в период с мая по сентябрь.

Ранее синоптики предупредили, что 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете. По мнению Вильфанда, текущий год перевернет рейтинг из-за эффекта Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов считает, что температура будет бить рекорды каждые три–четыре года. Если тенденция не изменится, примерно через полвека климат в Москве станет по-настоящему южным, предположил ученый.

общество погода

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