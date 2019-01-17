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12:15

Алкоголь в крови могут начать проверять в местах крещенских купаний

общество религия праздники

12:15

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил оборудовать места для крещенских купаний приборами, определяющими людей в состоянии алкогольного опьянения.

"Нельзя, чтобы люди в состоянии алкогольного опьянения купались в проруби. Могут возникнуть проблемы с сердцем или какие-то другие. На тех точках, где будут организованы купели, должны быть установлены приборы, которые будут диагностировать, находится ли человек в состоянии алкогольного опьянения. Тех, кто находится в таком состоянии, лучше не пускать в холодную воду", – передает его слова Агентство "Москва".

Также он заявил, что дежурные врачи должны внимательно следить за допуском людей к проруби.

Крещенские купания пройдут в столице с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Ожидается, что в них примут участие около 160 тысяч москвичей и гостей города. Портал Москва 24 разбирался, какие ошибки не стоит допускать, чтобы купание в холодной воде прошло без последствий.

общество религия праздники

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