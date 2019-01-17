Роспотребнадзор ограничит продажи "веселящего газа" в интернете

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с продажей "веселящего газа" в интернете. Совместно с Роскомнадзором ведомство приняло ряд ограничительных мер. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В настоящее время на основании вступивших в силу судебных решений Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к информации на 73 интернет-ресурсах о продаже закиси азота (химическая формула N2О) для индивидуального потребления", – говорится в сообщении.
К настоящему моменту запрещенная информация удалена с 35 интернет-ресурсов. Также операторы ограничили доступ к 27 страницам сайтов, где не были выполнены соответствующие требования. Еще 11 сайтам были отправлены уведомления.
Закись азота до сих пор можно свободно купить в любом популярном у молодежи месте или в интернете. Медики уверяют, что дышать этим газом смертельно опасно. За прошедший год было несколько случаев летального исхода после его употребления.
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