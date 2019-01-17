Роспотребнадзор ограничит продажи "веселящего газа" в интернете

Фото: depositphotos/GaudiLab

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с продажей "веселящего газа" в интернете. Совместно с Роскомнадзором ведомство приняло ряд ограничительных мер. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В настоящее время на основании вступивших в силу судебных решений Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к информации на 73 интернет-ресурсах о продаже закиси азота (химическая формула N2О) для индивидуального потребления", – говорится в сообщении.

К настоящему моменту запрещенная информация удалена с 35 интернет-ресурсов. Также операторы ограничили доступ к 27 страницам сайтов, где не были выполнены соответствующие требования. Еще 11 сайтам были отправлены уведомления.

Ранее депутаты предложили запретить рекламу и открытую продажу веселящего газа. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Закись азота до сих пор можно свободно купить в любом популярном у молодежи месте или в интернете. Медики уверяют, что дышать этим газом смертельно опасно. За прошедший год было несколько случаев летального исхода после его употребления.