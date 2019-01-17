Сильный ветер и гололедица ожидаются в столице

Облачная погода со снегом, сильный ветер и гололедица. Таким будет четверг, 17 января, в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе столбики термометров покажут 1-3 градуса мороза, ночью температура останется без изменений. По области температура днем составит от минус 5 до нуля градусов. Ночью изменений также не предвидится.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достичь 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление днем составит 738 мм ртутного столба.
Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 17 января в Москве. К городу приближается мощная метель. Ожидается временное потепление.
В Крещенскую ночь температура снова понизится. В Москве будет минус 4 – 6 градусов, по области – от минус 3 до минус 8.
"Утро": облачная погода ожидается в столице 17 января
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