Сильный ветер и гололедица ожидаются в столице

Фото:портал Москва 24/Александр Авилов

Облачная погода со снегом, сильный ветер и гололедица. Таким будет четверг, 17 января, в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе столбики термометров покажут 1-3 градуса мороза, ночью температура останется без изменений. По области температура днем составит от минус 5 до нуля градусов. Ночью изменений также не предвидится.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достичь 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление днем составит 738 мм ртутного столба.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 17 января в Москве. К городу приближается мощная метель. Ожидается временное потепление.

В Крещенскую ночь температура снова понизится. В Москве будет минус 4 – 6 градусов, по области – от минус 3 до минус 8.