В ООН заявили, что искоренить коронавирус только вакцинами не получится

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Искоренить коронавирус только вакцинами не получится, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции по итогам года.

"COVID-19 не уходит. Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса", – цитирует Гутерриша ТАСС.

При этом он призвал страны принять меры для вакцинации от коронавируса 40% мирового населения до конца 2021 года и 70% населения во всех странах – к середине следующего года.

Ранее спецпосланник по борьбе с COVID-19 ВОЗ Дэвид Наборро заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" удваивает случаи инфицирования каждые два-три дня. По его словам, эта тенденция приведет к ухудшению ситуации через неделю в 8 раз, а через две неделе – в 40 раз.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

