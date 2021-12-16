В ООН заявили, что искоренить коронавирус только вакцинами не получится

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Искоренить коронавирус только вакцинами не получится, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции по итогам года.
"COVID-19 не уходит. Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса", – цитирует Гутерриша ТАСС.
При этом он призвал страны принять меры для вакцинации от коронавируса 40% мирового населения до конца 2021 года и 70% населения во всех странах – к середине следующего года.
Ранее спецпосланник по борьбе с COVID-19 ВОЗ Дэвид Наборро заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" удваивает случаи инфицирования каждые два-три дня. По его словам, эта тенденция приведет к ухудшению ситуации через неделю в 8 раз, а через две неделе – в 40 раз.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
"Омикрон" удваивает случаи заражения каждые два-три дня – ВОЗ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: