Итоги деятельности ТЭК России в 2020 году подведут 23 декабря

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Всероссийское мероприятие, посвященное подведению итогов деятельности ТЭК России в 2020 году, состоится 23 декабря в 11:00. Онлайн-трансляцию проведет МИА "Россия сегодня" на сайте pressmia.ru.

На встрече будут поощрять представителей СМИ, которые освещают работу энергоотрасли. Также в ходе мероприятия наградят победителей VI Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК".

В мероприятии примут участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр энергетики Николай Шульгинов.