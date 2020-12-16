В ГД подержали идею ужесточения правил выдачи лицензии на оружие

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею расширить список документов, которые необходимы для получения лицензии на оружие, сообщает RT.
Ранее было предложено включить в перечень письменное согласие от родственников.
"Я считаю данное предложение актуальным, так как неадекватные ситуации, в которых гражданин мог направить оружие на своих родственников, случались неоднократно", – пояснила парламентарий.
Она также добавила, что зачастую только родным известно о возможных вспышках гнева, которые могут возникать у человека, оформляющего лицензию на оружие.
С инициативой о расширении списка документов для получения оружия выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Письмо с предложением о направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Россияне стали активней покупать оружие в пандемию COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: