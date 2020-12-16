В ГД подержали идею ужесточения правил выдачи лицензии на оружие

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею расширить список документов, которые необходимы для получения лицензии на оружие, сообщает RT.

Ранее было предложено включить в перечень письменное согласие от родственников.

"Я считаю данное предложение актуальным, так как неадекватные ситуации, в которых гражданин мог направить оружие на своих родственников, случались неоднократно", – пояснила парламентарий.

Она также добавила, что зачастую только родным известно о возможных вспышках гнева, которые могут возникать у человека, оформляющего лицензию на оружие.

С инициативой о расширении списка документов для получения оружия выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Письмо с предложением о направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.