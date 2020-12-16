Врач перечислил позы, которые вредят здоровью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Остеопат Владимир Животов рассказал, что долгое сидение и работа лежа могут негативно сказаться на организме человека, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Проблема номер один всех работающих на удаленке – это то, что они сделали из своих кроватей и диванов "офис". Голова наклонена вперед, шея согнута. Это значит, что кровь к голове поступает хуже, мозг перестает работать в полную силу, концентрация, работоспособность и креативность снижаются", – рассказал Животов.
Он подчеркнул, что в таком положении нарушается в том числе зрение, поскольку не соблюдается необходимое расстояние между глазами и монитором. По словам специалиста, еще одним негативным фактором, влияющим на организм, является частое сидение. Он уточнил, что необходимы небольшие перерывы в период работы.
"Когда человек долго сидит на одном месте, происходит застой жидкости в нижних конечностях и малом тазу. Крайне важно каждый час устраивать небольшие паузы – вставать из-за стола, ходить, выполнять разминку, делать что угодно, только не сидеть", – отметил Животов.
Остеопат также рекомендовал во время работы за компьютером обращать внимание на локти, чтобы они не свисали со стола, а ноги стояли ровно на полу. По его словам, в таком расположении напряжение находится на уровне допустимого, зрение не страдает и кровь свободно циркулирует в организме.
Ранее заведующая отделением аллергологии и иммунопатологии ЦКБ РАН, врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина предупредила, что хроническая усталость, которой, по разным оценкам, в мире страдают от 20 до 40 миллионов человек, чрезвычайно опасна.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: