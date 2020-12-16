Врач перечислил позы, которые вредят здоровью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Остеопат Владимир Животов рассказал, что долгое сидение и работа лежа могут негативно сказаться на организме человека, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Проблема номер один всех работающих на удаленке – это то, что они сделали из своих кроватей и диванов "офис". Голова наклонена вперед, шея согнута. Это значит, что кровь к голове поступает хуже, мозг перестает работать в полную силу, концентрация, работоспособность и креативность снижаются", – рассказал Животов.

Он подчеркнул, что в таком положении нарушается в том числе зрение, поскольку не соблюдается необходимое расстояние между глазами и монитором. По словам специалиста, еще одним негативным фактором, влияющим на организм, является частое сидение. Он уточнил, что необходимы небольшие перерывы в период работы.

"Когда человек долго сидит на одном месте, происходит застой жидкости в нижних конечностях и малом тазу. Крайне важно каждый час устраивать небольшие паузы – вставать из-за стола, ходить, выполнять разминку, делать что угодно, только не сидеть", – отметил Животов.

Остеопат также рекомендовал во время работы за компьютером обращать внимание на локти, чтобы они не свисали со стола, а ноги стояли ровно на полу. По его словам, в таком расположении напряжение находится на уровне допустимого, зрение не страдает и кровь свободно циркулирует в организме.

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