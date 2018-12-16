Около девяти тысяч кубометров снега вывезли из ТиНАО с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала зимы с территории Троицкого и Новомосковского административных округов вывезли почти девять тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Отмечается, что с 1 декабря из Новой Москвы было вывезено порядка восьми тысяч 991 кубометров снега.

Осадки с улиц ТиНАО убирали 268 единиц техники. Они вышли на очистку дорог и дворовых пространств. От снега также очистили 153 кровли. На верхних элементах зданий работали 56 бригад, в которые вошли 217 человек.

Ранее синоптики пообещали москвичам арктический холод. По их словам, морозы, которые уже пришли в регион, задержатся надолго. В связи с похолоданием энергетики увеличат температуру в батареях. В квартирах станет тепло и комфортно.