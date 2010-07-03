Метеорологи опровергли информацию о торнадо в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сообщения о торнадо в столице, которое появилось в приложениях погоды у некоторых москвичей в смартфонах, не соответствует действительности. Сообщил Агентству "Москва" ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Потому что в данном случае речь идет о роботизированной раскодировке тех данных, которые передаются разными национальными центрами без прохождения через руки инженеров-метеорологов. Это все бред полный. Никакого торнадо и условий для него и близко нет, и они не предвидятся, потому что в атмосфере Европейской России, в центральной части страны, будет господствовать антициклон сибирского происхождения", – рассказал Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что антициклон не предполагает опасных погодных явлений.

Ранее в приложениях погоды некоторых смартфонов жителей столицы предупредили о возможном торнадо в субботу.

Осень в Москве может оказаться самой теплой за последние 140 лет. Синоптики отмечают, что теплая погода осенью, когда средняя температура сезона превышает норму на один и более градусов, с 1880 года встречалась 24 раза. А на два градуса и более было всего восемь сезонов.

Как отмечают специалисты Гидрометцентра, что грядущая зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в столице. Специалисты объясняют, что подобные цвета используют при составлении погодных карт. И чем сильнее аномалия, тем более яркий розовый цвет.

По прогнозам метеорологов, средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.

Тем временем первые десять дней ноября в Москве вошли в топ-10 самых теплых за 61 год. Среднесуточная температура превысила норму почти на 4 градуса.

