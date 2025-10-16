Скончался ветеран Кизюн, участвовавший в парадах Победы на Красной площади

Фото: novosibzemlya.su

97-летний ветеран Афганской войны, генерал-полковник Николай Кизюн скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Зорина.

"Да, действительно, сегодня (16 октября. – Прим. ред.) в 06:10 утра в больнице (умер. – Прим. ред.)", – указал адвокат.

Зорин также указал, что его подзащитный очень переживал по поводу судебного дела касательно его квартиры.

Кизюн родился в 1928 году на территории современной Кемеровской области. С 1943 года он работал разнорабочим на элеваторе в городе Тогучин Новосибирской области, а в 1946 году поступил на службу в Советскую Армию. Спустя 3 года окончил Харьковское гвардейское танковое училище и направился служить в Группу советских войск в Германии.

Позже он командовал разведывательным взводом в Белорусском военном округе, а с 1982 года в звании генерал-лейтенанта служил начальником политотдела группы советских военных советников в Афганистане, был участником Афганской войны. В 1992 году уволился из армии в звании генерал-полковника и занялся общественной деятельностью.

Кизюн является кавалером ордена Октябрьской Революции, двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды, а также орденов и медалей Афганистана и Монголии. Неоднократно участвовал в парадах Победы на Красной площади, ему жал руку Владимир Путин.

В 2025 году стало известно, что ветеран мог остаться без жилья, так как он стал жертвой мошенников. Пенсионер жил в квартире, полученной за боевые заслуги, но после смерти сына под давлением нотариуса и родственников подписал документы о переоформлении имущества. В итоге квартира ушла к вдове его сына. Кизюн добивался отмены сделки через суд.

