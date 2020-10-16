"Тройки" с годовым безлимитом подарят за лучшее осеннее фото со скейтбордом

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс и федерация скейтбординга России объявили творческий конкурс на лучшее осеннее фото со скейтбордом. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Участники могут сделать снимок с крутым трюком на фоне октябрьской природы или, например, сфотографировать фингерборд в своей квартире.

"Сейчас лучше оставаться дома, так что простор для творчества абсолютный", – отметили в пресс-службе ведомства.

В Дептрансе рассказали, что авторам трех лучших работ подарят карту "Тройка" с безлимитом на год на все виды транспорта. А победителю вручат эксклюзивный скейт от компании "Юнион" с дизайном Московского транспорта.

Принимать снимки начали уже в пятницу, 16 октября. Отправить свою работу на конкурс можно в течение недели, а результаты объявят в воскресенье, 25 октября. Присылать работы можно в бот в Telegram: @to_deptrans_bot.

Ранее в Дептрансе рассказали, как столичное метро готовится к наступлению холодов. Сообщалось, что в подземке устанавливают вторые вестибюльные двери и проверяют тепловые сети.