"Тройки" с годовым безлимитом подарят за лучшее осеннее фото со скейтбордом

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Дептранс и федерация скейтбординга России объявили творческий конкурс на лучшее осеннее фото со скейтбордом. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Участники могут сделать снимок с крутым трюком на фоне октябрьской природы или, например, сфотографировать фингерборд в своей квартире.
"Сейчас лучше оставаться дома, так что простор для творчества абсолютный", – отметили в пресс-службе ведомства.
В Дептрансе рассказали, что авторам трех лучших работ подарят карту "Тройка" с безлимитом на год на все виды транспорта. А победителю вручат эксклюзивный скейт от компании "Юнион" с дизайном Московского транспорта.
Принимать снимки начали уже в пятницу, 16 октября. Отправить свою работу на конкурс можно в течение недели, а результаты объявят в воскресенье, 25 октября. Присылать работы можно в бот в Telegram: @to_deptrans_bot.
Ранее в Дептрансе рассказали, как столичное метро готовится к наступлению холодов. Сообщалось, что в подземке устанавливают вторые вестибюльные двери и проверяют тепловые сети.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: