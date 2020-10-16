Большинство заболевших COVID-19 с конца сентября не ездили на общественном транспорте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве свыше половины заболевших COVID-19 в период с конца сентября по 13 октября не ездили на общественным транспорте. Об этом сообщает Оперативный штаб.

"Согласно анализу структуры заболевших с 29 сентября по 13 октября, большинство инфицированных не пользовались общественным транспортом – 58%", – говорится в сообщении.

В Оперштабе отметили, что 42% заболевших пользовались городским транспортом.

За последние сутки в России выявили 15 150 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 5 049 случаев. Всего в России зарегистрировано 1 369 313 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чечне, Чувашии и Татарстане.

Как рассказал Сергей Собянин, столичные больницы готовы и могут принимать новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. По его словам, в ближайшие недели город точно выдержит ситуацию.

Мэр выразил надежду, что столице удастся избежать использования всех резервных госпиталей. Собянин отметил, что к настоящему моменту созданы четыре таких учреждения, из которых два только заполняются, а остальные начнут принимать пациентов с 19 октября.

