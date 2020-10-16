Еще 1 803 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице от коронавируса вылечились еще 1 803 пациента, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 270 226 человек", – сообщила вице-мэр.

Сразу после выздоровления специалисты проводят исследования. Это необходимо для того, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у человека. Также все, кто должен быть под наблюдением после выписки, получают рекомендации от врачей.

Переболевший COVID-19 в возрасте от 18 до 55 лет и не имеющий хронических заболеваний может стать донором плазмы. Он также должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для данной категории граждан.

Также Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. При этом ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 16 октября, в мире выявлено уже более 38,3 миллиона случаев COVID-19, свыше 1,089 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 354 163 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.

В Москве за прошедшие сутки скончались 54 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".