ЦБ выпустил памятные монеты к саммиту "Россия – Африка"

Фото: cbr.ru

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты в честь саммита "Россия – Африка". Об этом говорится на сайте регулятора.

Речь идет о серебряных монетах номиналом 3 рубля (тираж – три тысячи штук). На оборотной стороне трехрублевых монет изображена эмблема саммита с изображением контура территории РФ и Африканского континента. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ.

ЦБ уточняет, что эти монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны.

Саммит и экономический форум "Россия – Африка" состоится 24 октября в Сочи. Сопредседателями мероприятия являются Россия и Египет.

Это не первый случай, когда Банк России выпускает памятные монеты. В августе Центробанк выпустил в обращение памятные монеты "Бременские музыканты" в трех вариантах. Речь идет о серебряных монетах в 3 рубля (тираж – три тысячи штук) и монетах из недрагоценных металлов в 25 рублей в обычном (450 тысяч) и специальном (50 тысяч) исполнениях.

А в прошлом году Банк России выпустил памятные монеты с изображением усадьбы Середниково и две монеты, посвященные экспонатам Музея Востока. Оборотные стороны двух серебряных монет номиналом 3 и 25 рублей представляли собой изображения экспонатов Музея Востока.

