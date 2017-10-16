"Волшебного" кота продают за 2,5 миллиона рублей в Новочеркасске

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Житель Новочеркасска решил продать своего кота за 2,5 миллиона рублей. Мужчина разместил лот на одном из сайтов бесплатных объявлений, уточнив, что кот "волшебный".

"Продаю уникального и единственного в своем роде, беленького, игривого, ласкового красавчика", – говорится в объявлении. Также в случае необходимости предлагается сделать документы, сообщает "Мир 24".

"Волшебство" кота не раскрывается. Кто-то в комментариях предположил, что животное является прямым потомком саблезубых тигров, живших на Дону до последнего Ледникового периода.