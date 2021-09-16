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Общество

11:30

В России выявили 19 594 новых случая COVID-19

общество

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

За последние сутки в России подтвердили 19 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. В 1 611 (8,2%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 2 479 случаев, на Санкт-Петербург – 1 653, на Московскую область – 768, на Свердловскую область – 508, на Воронежскую область – 481, на Самарскую область – 477, на Ростовскую область – 460, на Пермский край – 446, на Нижегородскую область – 437, на Иркутскую область – 373, на Омскую область – 371, на Челябинскую область – 365, на Ставропольский край – 357, на Красноярский край – 355, на Волгоградскую область – 342.

Всего в России зарегистрировано 7 214 520 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Бурятии – 0,13%, Республике Алтай – 0,14%, Москве – 0,16%.

За последние сутки в стране подтверждено 794 смерти, за весь период пандемии умерли 195 835 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 17 326 человек, за все время – 6 452 398.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность введения новых противоэпидемических ограничений и нового локдауна в России в настоящее время не рассматривается. Он пояснил, что вирусологи по-разному оценивают вероятность новой волны коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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