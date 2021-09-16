Эксперт объяснил, к кому "не идут" деньги

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Чаще деньги "идут" к тем, кто к этому стремится, однако возможность их получения также зависит и от объективных факторов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он отметил, что деньги притягивают люди, твердо нацеленные на их получение и умеющие ими распоряжаться.

"К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге "идти" перестают", – пояснил Гиринский.

При этом объективные условия, от которых зависит возможность заработка, выражаются в уровне образования, имеющемся опыте, здоровье, месте жительства и прочих факторах. Желание же является чисто субъективным моментом, который может не соответствовать имеющимся возможностям.

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