В России разработают стандарты для домов престарелых

12:36
12:36
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Нормы, правила и стандарты строительства домов для престарелых обновят в России, сообщает газета "Известия".
Новые нормы разработают после завершения конкурса на лучший концептуальный проект таких учреждений. Здания должны быть не менее чем на 150 мест.
Сейчас, по данным газеты, в подобных заведениях не хватает мест. Большинство из них появились в годы СССР, из-за чего условия проживания там несовременные.
По новым правилам, объекты должны быть комфортными для пожилых людей и соответствовать нынешним требованиям по питанию. Размер жилой площади при одноместном размещении должен составлять не менее 12 квадратных метров, двухместном – 18 квадратных метров.
Сейчас, по сведениям НП "Мир старшего поколения", в России насчитывается около 270–280 тысяч мест в домах престарелых, в то время как на самом деле необходимо не менее 630 тысяч коек. К 2030 году будет необходим миллион коек.
Частных инвесторов можно привлечь в проекты, считает управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Он полагает, что для этого бизнесу нужно предоставлять в долгосрочную аренду земельные участки. Необходимо также проектное финансирование на выгодных условиях и налоговые льготы в совокупности с принятой нормативной базой.
В Москве работает проект "Московское долголетие". С 2018 года во всех районах города регулярно проводят бесплатные секции и кружки в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах. Проект насчитывает около 160 тысяч участников.
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