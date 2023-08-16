Москвичам пообещали идеальный летний день 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 16 августа, в Московском регионе будет наблюдаться идеальная летняя погода, при этом температура воздуха в городе будет немного выше положенной для данного времени года, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает ТАСС.

"Погода в Москве сегодня обусловится влиянием антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет идеально по-летнему погожий денек, причем с температурным фоном на пять-шесть градусов выше положенной климатической нормы", – сказал синоптик.

В этот день, по его словам, будет наблюдаться переменная облачность, выпадения осадков не ожидается, в столице воздух прогреется до 26–28 градусов, в Подмосковье столбики термометров будут показывать от 24 до 29 градусов тепла. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

"Это даже теплее, чем должно быть на макушку лета, то есть в июле, на несколько градусов", – резюмировал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что температура в Москве начнет снижаться уже 19 августа, но в эту пятницу, 18 августа, столбики термометров успеют подняться до 31 градуса.

До конца недели в Москве ожидается солнечная погода, отметил он, но ночью столбики термометров покажут 13–15 градусов. Уже в выходные погода начнет меняться. Так, в субботу, 19 августа, температура будет находиться в пределах 25–26 градусов, возможен небольшой дождь, на следующий день столбики термометра опустятся до 20–25 градусов.



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