В Москве известную блогершу задержали за въезд на территорию таможенного центра

Фото: instagram.com/helen_yes1
В столице задержали инстаграм-блогера с 9 миллионами подписчиков Елену Сажину за заезд на охраняемую территорию таможенного центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Полицейские задержали блогера Елену Сажину, которая со своим парнем заехала на территорию одного из таможенных центров в московском районе Ховрино. Как пояснила сама блогер, там они планировали снять ролик для социальной сети", – рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 14 августа, в районе дома 5 на Путейской улице. В автомобиле девушки обнаружили муляж оружия, а также купюры "Банка приколов". По данному факту полиция проводит проверку.
После составления в отношении Сажиной протокола согласно части 1 статьи 12.2 КоАП РФ ("Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками") она и молодой человек были отпущены.
Ранее Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки людей") блогера Сергея Косенко, который перевозил привязанную к крыше автомобиля девушку. Предварительно с ним была проведена профилактическая беседа.
До этого в Сети появилось видео, на котором блогер едет в автомобиле Bentley с привязанной к крыше девушкой, при этом рот у "пассажирки" был заклеен скотчем.
Позднее блогер и его девушка принесли извинения. Косенко заявил, что не думал, что так все обернется.
Блогер прокомментировал видео с привязанной к крыше машины девушкой
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