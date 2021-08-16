В Москве выявили 1 489 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за сутки было зафиксировано 1 489 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 630 человек, на ИВЛ находятся 333 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 2 152 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 412 329", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в городе скончались 54 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе призвали граждан пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Всего за сутки в России подтвердили 20 765 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Санкт-Петербурге было зафиксировано 1 383 новых случая, в Московской области – 1 362, в Свердловской области – 523, в Нижегородской области – 528.

Общее число переболевших коронавирусом в России с момента начала пандемии составляет 5 899 917 человек.