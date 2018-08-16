Балакин назвал смешным отклоненный судом иск от Дегтярева

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Союз горожан" Михаил Балакин назвал смешным иск о снятии его с выборов, который подал кандидат в мэры столицы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.

По словам Балакина, на заседании Мосгорсуда все документы были проверены. "Дегтярев проиграл суд. Ничего удивительного – он оспаривал решение Мосгорсуда о моей регистрации, что уже смешно. На заседании, на котором суд обязал зарегистрировать меня кандидатом, судья лично просмотрел все документы на предмет достоверности и правильности. На этом нормальные люди заканчивают борьбу, но Дегтярев решил начать", – цитирует Балакина Агентство "Москва".

Ранее Мосгорсуд отклонил иск кандидата в мэры столицы Дегтярева о снятии с выборов Балакина. Кандидат в мэры от ЛДПР назвал Балакина "политическим мошенником", обвинив его в том, что после выборов 2014 года тот потерял связь с партией ЛДПР, а "его "СУ-155" развалилась, погребя под собой деньги десятков тысяч дольщиков". Дегтярев также выразил возмущение, что теперь Балакин "идет в мэры Москвы от некой "партии", заявляет себя опытным хозяйственником и строителем".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".