График выхода в эфир агитационных роликов кандидатов в мэры Москвы изменили

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

График выхода в эфир агитационных роликов кандидатов на пост мэра Москвы изменили. Такое решение приняли на заседании Московской городской избирательной комиссии.

Член МГИК Дмитрий Реут сообщил, что изменились даты выхода в эфир агитационных роликов. "Мы посовещались с редакцией "Москва Медиа" и вчера провели повторную жеребьевку, куда пригласили представителей всех кандидатов. Изменились даты выхода в эфир агитационных роликов. Если в первоначальном варианте он был сделан на последние две недели перед выборами, то теперь захватили и третью неделю", – приводит его слова Агентство "Москва".

Реут отметил, что на 12 минут увеличится время, как для дебатов, так и для агитационных роликов.



Предвыборные дебаты кандидатов на пост мэра Москвы стартовали 14 августа. Дебаты можно посмотреть на каналах "Москва Доверие" и "Москва 24", а также послушать на радиостанциях "Радио Москвы" и "Москва ФМ".

На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".