Мосгоризбирком выпустит почти 6,5 млн бюллетеней для голосования на выборах

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Мосгоризбирком утвердил текст и количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах мэра Москвы. Всего выпустят 6 миллионов 483 тысячи бюллетеней, сообщает РИА Новости.

В частности, 3,5 миллиона бюллетеней изготовят для голосования без использования технических средств подсчета голосов, и еще 2,9 миллиона – для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней.

На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".

15 августа началось обучение общественных наблюдателей по контролю за голосованием и подсчетом голосов на выборах. Всего планируется обучить около четырех тысяч человек.