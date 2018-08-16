МГИК вынес предупреждение Балакину из-за размещения агитационных материалов

16 августа, 16:43
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Московская городская избирательная комиссия вынесла предупреждение кандидату на пост Москвы от партии "Союз горожан" Михаилу Балакину из-за размещения агитационных материалов без разрешения собственников. Такое решение приняли на заседании МГИК.
Член комиссии Дмитрий Реут сообщил, что поступило несколько десятков жалоб от москвичей, передает Агентство "Москва". "Без согласия собственника информационных стендов какие-то лица разместили там агитационные материалы Балакина", – сказал Реут. По его словам, такие материалы должны размещаться только с согласия собственника.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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